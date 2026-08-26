Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Önümüzdeki dönemde bu güçlü ivmeyi devam ettireceğiz

63. Uluslararası Şam Fuarı ziyareti kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın başkanlığında, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Şam'da Suriye Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirildi. 40 Türk şirketi ve toplamda 200'e yakın katılımcının yer aldığı heyet kapsamında, Türkiye ve Suriye'nin iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek ticaret ve yatırım imkânlarını, yeni iş birliği alanlarını ve ortaklık fırsatlarını değerlendirdi.

"10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Heyetin açılış programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu söyledi. Ömer Bolat, Türk iş dünyasının tecrübesi, güçlü üretim kapasitesi ve lojistik imkânlarıyla Suriye'nin ekonomik toparlanması ve yeniden imar sürecinde önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi ve Şam'da kurulan bu temasların yalnızca iki ülkenin ekonomik geleceğine değil, bölgenin istikrarına, kalkınmasına ve ortak refahına da önemli katkılar sunacağına dikkat çekti.

Ömer Bolat şunları söyledi: "2025 yılında, iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 3,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır (3,5 milyar dolar ihracat, 235,1 milyon dolar ithalat). 2025 yılında Suriye'nin en fazla ihracat ve ithalat gerçekleştirdiği ülke Türkiye olmuştur. 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi toplam ticaret hacmimiz ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16'nın üzerinde artarak 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."

"Önümüzdeki dönemde bu güçlü ivmeyi devam ettirerek 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz yalnızca ticaret rakamlarını artırmak değildir. Karşılıklı yatırımları, ortak üretimi ve iş dünyalarımız arasındaki kalıcı ortaklıkları da geliştirmek istiyoruz. İş dünyasının önünü açacak, ticareti daha öngörülebilir hale getirecek adımları Suriyeli muhataplarımızla yakın şekilde ele almaya devam edeceğiz." "Türk müteahhitlik sektörümüzün sahip olduğu yüksek yetkinlik, Suriye'nin acil imar ihtiyaçları ve iki ülke arasındaki köklü ilişkiler göz önüne alındığında, firmalarımızın bu süreçte çok daha etkin bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Sektörümüz, konuttan altyapıya kadar her alanda proje üstlenmeye ve Suriye'nin geleceğini inşa etmeye tam anlamıyla hazırdır."

GÜLTEPE: "İHRACAT AİLESİ OLARAK ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de; asırlardır Şam ile İstanbul'un, Halep ile Gaziantep'in aynı kervanların, aynı çarşıların, aynı bereketli İpek Yolu'nun durakları olduğunu söyledi. Mustafa Gültepe, geçen yıl Türkiye ve Suriye arasında ikili ticaret hacminin 3,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, "5.800'e yakın firmamız Suriye'ye 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl yedi ayda ihracatımız yüzde 16,5 artışla 2,1 milyar dolara ulaştı. Biz bu tabloyu bir sonuç değil, başlangıç olarak görüyoruz. İhracat ailesi olarak çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.