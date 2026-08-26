Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir'in de aralarında olduğu heyetle Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Gazze'deki insani kriz ve yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti: "İyilik gemilerimiz sayesinde Türk Kızılay olarak, Kızılay-Kızılhaç Hareketi içinde; Türk halkı olarak ise bütün dünyadaki devletler arasında (Gazze'ye) en fazla yardımı ulaştıran ülke olmanın haklı gururunu yaşadık. Ama bu, içimizi rahatlatmıyor. Çünkü orada mağduriyet devam ettikçe 'İyi ki bu yardımı yaptık' diyebilecek durumda değiliz." Gazze'de her gün 30 bin sıcak yemeği cansiperane bir şekilde üretiklerini ve dağıttıklarını vurgulayan Yılmaz, "Her gün içme suyu dağıtmaya, insanlara sağlık yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki gayretimiz, tamamen oradaki mağduriyetin sona ermesi üzerine kurulu. Yardım kanallarımızı çeşitlendiriyoruz. Bazen burası kapanıyor, içeriye tek bir tır dahi giremez hâle geliyor. Ama biz, içerideki delegasyonumuz ve Kızılay personelimizle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
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