Üsküdar’daki seçime yürütmeyi durdurma kararı
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak seçildiği 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu. AK Partili Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'in açtığı davayı inceleyen mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin yarışmıştı. Çetinkaya 22, Gültekin 18 oy aldığı seçimde 4 oy geçersiz sayılmıştı. Mahkemenin kararıyla seçim yeniden yapılacak.
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