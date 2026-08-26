Yolsuzluklara şahit oldum

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız, CHP'li üst düzey isimler arasındaki karanlık para ilişkilerini, çanta dolusu dolarları ve İBB iştiraklerindeki "komisyon" çarkını tek tek ifşa etti. Yıldız savunmasında dosyadaki 'Eylem 20'ye ilişkin iddiaların yüzde 100 arkasında olduğunu belirtterek bizzat şahit olduğu bavul dolusu para trafiğini şöyle anlattı: "Yaklaşık 1.5 milyon - 1 milyon 200 bin dolar getirildi. Parayı Fatih Keleş aldı. Durum Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilindeydi.

Ekrem Bey bana, Aykut Erdoğdu'yu kastederek 'Ya Aykut'a dikkat edin, o 2 alır 1.5 getirir' şeklinde ifadede bulundu. Yani aslında daha fazla para alabilme odaklı olduğuna ve bir kısmını kendisine ayırdığına inanıyorlardı." 2019 sonu veya 2020 başlarında Fatih Keleş ve Ali Sukas ile yaptıkları gizli toplantıyı da açıklayan Yıldız, "Fatih Keleş Beylikdüzü'nden tanıdık firmalara Ağaç A.Ş.'den iş verilmesini teklif etti. Toplantıya Ali Sukas da katıldı. Bir firma havuzu kurulması, işlerin öncelikli olarak bunlara verilmesi ve 'bu firmalardan komisyonlar alınması' yönünde bir görüşme gerçekleşti" diye konuştu. Başlangıçta "cumhurbaşkanlığı ve bakanlık" hedefiyle yola çıktıklarını ancak zamanla gayri yasal finans kaynakları geliştirme ve kumpas yapılanmalarının odağı haline gelindiğini söyleyen Yıldız, Fatih Keleş'in kendisini kirli sisteme çekmeye çalıştığını belirtti. İSTAÇ'ın en az 400 milyon dolarlık gelirden mahrum bırakılarak zarara uğratıldığını ve bu paraların belirli kişilerin cebine gittiğini vurgulayan Yıldız, "Bu para kimin cebine gitti Sayın Başkanım? Etkin pişmanlık ifadelerimde var" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör