Adnan Çebi'ye otelde “kamera bantlama” görüntüsü soruldu: Ben sadece mal sahibiyim

"KAMERALARIN BANTLANMASI İBB PERSONELİNİN RUTİN UYGULAMASIYDI"

Çebi savunmasında, dosyadaki ifadelerden hareketle kameraların kapatılmasının İBB koruma personeli tarafından gerçekleştirilen bir uygulama olduğunu ifade etti. Kameraların kapatılmasında kullanılan peçete ve bantların İBB personeli tarafından araçlardan getirildiğini savunan Çebi, bu durumun kendisinin talimat vermediğini gösterdiğini söyledi. Otelde 323 kamera bulunduğunu belirten Çebi, bunlardan yalnızca birinin kapatıldığını ve diğer kameraların çalışmaya devam ettiğini anlattı. Çebi ayrıca toplantılara katılanlarla birlikte hareket etmiş olsaydı, onların kameraları kapatma ihtiyacı hissetmeyebileceğini ileri sürdü.

SAVCI JAMMER'I DA SORDU

Duruşma savcısının bir başka kritik başlığı ise jammer oldu. Savcı, otelin giriş-çıkışlarında jammer gibi bir cihazın içeri sokulmasına ilişkin güvenlik prosedürü bulunup bulunmadığını, başka bir ifadeyle "herkesin jammer'la otele girip giremeyeceğini" sordu. Çebi, "Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz." dedi ancak hemen ardından güvenlik prosedürlerinin tamamen Le Meridien grubunun sorumluluğunda olduğunu savundu. Çebi, Makyol olarak bu süreçlere müdahale imkânlarının bulunmadığını söyledi. Savunmasında da jammer kullanılması nedeniyle otelde iletişimde herhangi bir kesinti yaşanmadığını araştırdığını belirten Çebi, güvenlik uygulamalarından işletmeci şirketin sorumlu olduğunu ifade etti.