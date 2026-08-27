Bakan Bayraktar: 17 milyon hanenin gaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanacak

AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin adeta can damarı olan Bursa'nın enerji üretim şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kentin son 23-24 yılda 5 kat büyüdüğünü söyledi. Türkiye'nin ihracat potansiyeli olan bir ekonomiye sahip olduğunu aktaran Bayraktar, "Yaklaşık 270 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türkiye'de tabii Bursa'nın çok önemli, ağırlıklı bir yeri var. Biz bu ihracatı, üretimi ve istihdamı desteklemek için enerji altyapısının da benzer şekilde çok güçlü olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Enerjinin ulusal güvenliği ilgilendiren bir yönü olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: "Dünyada 20 milyon varillik petrol arzında şu anda sıkıntı var, Hürmüz geçişi. Türkiye, kaynaklarını, güzergahları, rotaları çeşitlendirdiği için bundan en az etkilenen, evet, fiyat yönüyle etkileniyoruz çünkü bütün dünyada belirlenen fiyatlar söz konusu ama en azından ülkemizde ne akaryakıtta ne benzinde ne dizelde, diğer alanlarda hiçbir sıkıntı olmadı, doğal gazda, elektrikte. Arz güvenliği, bir ülkenin aslında en önemli unsuru. O anlamda milli güvenliğin bir parçası ve şu anda aslında dünyada büyük bir enerji ve maden savaşı var. Yani etrafımızda var ama dünyanın genelinde de böyle bir mücadelenin olduğunu görüyoruz." Türkiye'nin kullandığı enerjinin neredeyse 3'te 2'sinin ithal edildiğini belirten Bayraktar, bu yüzden ülkeyi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma, kendi kendine yeten bir ülke olma hedefi taşıdıklarının altını çizerek, şöyle devam etti: "Bugün içinde yaşadığımız ekonomik sıkıntıların özüne baktığınızda, Türkiye'nin bir cari açık meselesi var. Yani maalesef Türkiye, 270 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor ama önemli bir miktarda da ithalat yapıyor ve bu ithalat kalemlerinde iki şey öne çıkıyor. Bir tanesi petrol, doğal gaz, enerji ithalatı, diğeri de maden ithalatı, özellikle altın ithalatı. Diğer madenlerde de yani sanayinin ihtiyaç duyduğu madenlerde de ciddi bir ithalat söz konusu. Dolayısıyla bunu nasıl azaltabiliriz ve bu anlamda Türkiye'yi net ihracatçı bir ülke yapabiliriz, bütün arayışımız, bütün mesaimiz, gayretimiz, yani AK Parti iktidarının, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonundaki enerjideki en temel hedefi, bu."