Bakan Bolat: "Yeni Suriye, bağımsız, hür, müstakil olarak yoluna devam edecek"





"TÜRKÇE, SURİYE'DE İKİNCİ LİSAN KONUMUNDA"



Ülkedeki iç savaş döneminde yaklaşık 4 milyon Suriyeli mültecinin Türkiye'ye sığındığını anımsatan Bolat, bunların 1 milyon 800 bininin son 7-8 yılda Türkiye'nin düzenlediği operasyonlardan sonra vatanlarına döndüğünü belirtti. Türkiye'ye sığındıkları sırada Türkçe öğrenen ve ülkelerine dönen Suriyelilerin Türkçe bildiklerini dile getiren Bolat, "Bugün Suriye'de Türkçeyi çok iyi konuşan 3,5 milyon Suriyeli var. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkçe, Suriye'de ikinci lisan konumunda. İnanıyorum ki bu kültürel ve sosyal entegrasyon ekonomiye de, yatırımlara da, ticarete de olumlu etkiler yapacak." dedi. "İnşallah Türkiye-Suriye kardeşliği ve birliği, yani vahdet ve uhuvvet kıyamete kadar başarıyla devam edecek" ifadelerini kullanan Bolat, Halep'i İstanbul'a, Şam'ı Ankara'ya benzeterek, İsrail'in Suriye'deki istikrarı bozma çabalarına karşı Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın kararlı olduğunu, ABD ve AB'nin de sürece katkı sunduğunu vurguladı.



BAKAN BOLAT, BERABERİNDEKİ HEYETLE HALEP KALESİ'Nİ ZİYARET ETTİ



Bakan Bolat, Türk ve Suriyeli iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından beraberindeki heyetle Halep Kalesi'ni de ziyaret etti. Kaleyi gezen Bolat, heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi, Suriyelilerle sohbet etti.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör