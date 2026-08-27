Başkan Erdoğan’dan bayram müjdesi: Milyonlarca vatandaş Zafer Bayramında kutlamaların yapılacağı meydanlara ücretsiz taşınacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük simgelerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl ülkenin dört bir yanında büyük coşku ve sevinçle kutlanacak.

İZBAN İLE KENTİN İKİ YAKASI MEYDANLARA TAŞINACAK

Kutlamalara katılımı artırmak ve vatandaşların şehir içi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir karara imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11643 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 30 Ağustos 2026 Pazar günü, Türkiye'nin en önemli banliyö hatlarından biri olan ve İzmir'in kuzeyini güneyine bağlayan İZBAN başta olmak üzere, ülkenin önde gelen kritik raylı toplu taşıma sistemleri vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

HANGİ ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi) - İzmir

Başkentray - Ankara

Marmaray - İstanbul

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı - İstanbul

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı - İstanbul

YÜZBİNLERCE İZMİRLİ YARARLANACAK

Alınan bu karar, özellikle İzmir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı ve şehrin dört bir yanında düzenlenecek resmi törenlere, konserlere ve etkinliklere katılmak isteyen yüz binlerce İzmirli hiçbir ücret ödemeden İZBAN ile seyahat edebilecek. Aliağa'dan Selçuk'a kadar uzanan devasa güzergahı ile İzmir'in omurgasını oluşturan İZBAN hattının gün boyunca ücretsiz olması, tören alanlarındaki kalabalığı ve coşkuyu doruğa çıkaracak.

MEYDANLAR DOLACAK

4736 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulan bu hatlar sayesinde, milyonlarca vatandaş bayram sabahından gecenin geç saatlerine kadar şehir içi seyahatlerini ekonomik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör