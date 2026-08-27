Bölgede tarihi Türkiye yazıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen "955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"ndaki konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı siyasi partilerin genel başkanları ile katılımcıları selamlayarak başladı. Erdoğan'ın yaptığı tarihi konuşmadan satırbaşları:

Bizans'ın paslı kilidini iman anahtarıyla kırıp Anadolu'nun cümle kapısını açtığımız Malazgirt'te sizlerle beraberiz. Malazgirt Zaferi'mizin 955. yıldönümü mübarek olsun. Gelecekteki zaferlerimizin, istikbalde yazacağımız destanların müstakbel neferleri olarak gördüğüm genç kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Milli Mücadele'de bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şunu bilhassa ifade etmek isterim; sevgili gençler, biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline âşık bir milletiz. Bugün aynı zamanda Anadolu'nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104. seneidevriyesini idrak ediyoruz.

İSTİKLALİMİZ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz. Sultan Alparslan muhteşem zaferiyle sadece Anadolu'nun kapılarını milletimize açmadı; Selahaddin Eyyubi ile Kudüs'e, Sultan Fatih'le İstanbul'a, Osmanlı Cihan Devleti'yle üç kıtaya giden yolları da açtı. Mevlânâ'yla, Yunus Emre'yle, Hacı Bektaşi Veli'yle, İdris-i Bitlisi ve Ahmed-i Hani'yle gönüllere giden yolları da açtı. Anadolu'dan Balkanlar'a, Hicaz'dan Kuzey Afrika'ya, Adriyatik'ten Atayurdu'muza giden yolları da açtı. Kilit diyoruz ya işte o kilidi Sultan Alparslan ve ordusu açtı. Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını, unutmayın, böyle yazdık. Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bağımsızlığımıza kasteden tüm alçakları böyle bozguna uğrattık.

GÜÇLÜ OLMALIYIZ

Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın ki bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.



TAHRİKLERE KAPILMAYACAĞIZ

"Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkûmdur" diyen Başkan Erdoğan, "Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Mevla yolumuzu açık etsin diyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Anadolu'yu vatan eyleyen şehit ve gazilere Allah'tan rahmet niyaz ederek, etkinliklere bu yıl 10. defa öncülük edip gençlere tarih şuuru kazandıran Okçular Vakfı'nı tebrik etti, misafirlere de teşekkürlerini iletti.





TARİHİN DÖNÜM NOKTASI

Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Büyük Malazgirt Zaferi, yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu zaferin 955'inci yılında Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.



MHP LİDERİNE ANLAMLI HEDİYE

Muş'un Malazgirt ilçesindeki etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye anlamlı bir hediye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'ye Selçuklu Tuğrası hediye etti.





DEVLETİN ZİRVESİ ETKİNLİKLERDE

MALAZGİRT Zaferi'nin yıldönümü kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhur İttifakı'ndaki siyasi parti genel başkanları, bakanlar, bölge milletvekilleri ile kuvvet komutanları, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş da eşlik etti.





ANADOLU'YA UZANAN KİRLİ ELLERİ SÖKÜP ATTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyorum" ifadesini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. yıldönümü ve Zafer Haftası kutlamaları kapsamında Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Büyük Taarruz'un 104. yılı anma törenleri için Afyonkarahisar'da bulunan Kurtulmuş, Kocatepe'deki tören alanına ulaştıktan sonra, Büyük Taarruz Bisiklet Turu'na katılacak sporcularla bir araya gelerek sohbet etti. Kurtulmuş, "Malazgirt Anadolu'ya giriş kapısı ise Afyon da Anadolu'dan emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır, onların dışarıya gönderildiği kapıdır. Nasıl ilk asrımızın 50 yılı teröre heba edilmiş, binlerce canımız şehit olmuş, binlerce insanımız ölmüş, 2.3 trilyon dolar büyük bir kayba uğramışsak artık önümüzde yeni bir kapı açılmış, yeni bir yolun başlangıcındayız. Bu yol kardeşlik yoludur" dedi.





İSTİKLALİMİZİN EN GÜÇLÜ NİŞANELERİ

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Arpaguş, şunları kaydetti: "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimiz, milletimizin vatanına, istiklaline ve istikbaline olan sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerindendir. Bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Ruhları şâd, makamları âli olsun. Yüce Rabbimiz milletimizin birlik ve beraberliğini daim, devletimizi kaim, ülkemizi ilelebet huzur ve esenlik içinde eylesin."



GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malazgirt Zaferi'nin 955., Büyük Taarruz'un 104. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Duran, "Malazgirt'ten aldığımız ilhamla, kadim tarihimizden ve köklü devlet geleneğimizden güç alarak, Türkiye Yüzyılı hedefimize kararlılıkla yürüyoruz" dedi. Büyük Taarruz'un Anadolu için kritik önem taşıdığına değinen Duran, "26 Ağustos 1922 tarihinde benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla başlatılan Büyük Taarruz, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunun ilanı olmuştur. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlanan bu büyük mücadele, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör