Son dakika | Otelde “kamera bantlama” skandalında Adnan Çebi’nin savunması pes dedirtti: Ben sadece mal sahibiyim
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında sanık olarak savunma yapan Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, Le Meridien Oteli’ndeki kamera bantlama, jammer kullanımı ve Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı toplantılarla ilgili sorumluluğu oteli işleten şirkete bıraktı. Çebi, “Ben sadece mal sahibiyim” savunması yaptı ancak savcının kritik sorularında yaklaşık 14 yıldır açık olan otelde başka grupların kameraları bantlayıp bantlamadığı sorulan Çebi, “Bilgim dahilinde denk gelmedim” dedi. Resmî toplantılarda da benzer bir uygulama yaşanıp yaşanmadığı sorusuna ise “Benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok” cevabını verdi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında sanık Adnan Çebi'nin savunması ve duruşma savcısıyla arasında geçen soru-cevap bölümü dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Makyol Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belirten Çebi, hakkındaki örgütsel bağlantı ve örgüte yardım suçlamalarını reddetti.
Şirketinin 12 ülkede faaliyet gösterdiğini, uzun yıllardır çeşitli kamu kurumları ile vakıflara bağışlarda bulunduğunu anlatan Çebi, dosyada gündeme gelen kreş ödemesinin de örgütsel finansman değil, hayır amacıyla gerçekleştirilen bir inşaat işi olduğunu savundu. Ancak duruşmanın en dikkat çekici bölümü, Çebi'nin sahibi olduğu Le Meridien Oteli'nde gerçekleştirildiği belirtilen toplantılar, kameraların bantlanması ve jammer kullanımıyla ilgili savcılık sorgusu oldu.
Adnan Çebi
KAMERALARI BANTLAYAN BAŞKA BİRİLERİNE DENK GELMEMİŞ
Savcı, Çebi'ye önce otelin ne zamandan beri faaliyette olduğunu sordu. Çebi, "2012. Yaklaşık 14 yıl." cevabını verdi. Bu cevap üzerine savcı doğrudan kamera bantlama meselesine geçti. Savcı, Çebi'ye yaklaşık 14 yıllık faaliyet süresince otelde konaklayan başka kişi veya grupların da güvenlik kameralarını benzer şekilde bantlayıp bantlamadığını sordu. Çebi'nin cevabı dikkat çekti: "Bilgim dahilinde denk gelmedim." Böylece Çebi, uzun yıllardır faaliyet gösteren otelde başka bir grup veya kişinin benzer bir kamera bantlama işlemi yaptığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını mahkeme huzurunda kayda geçirdi.
"RESMÎ TOPLANTILARDA DA KAMERA BANTLANDI MI?"
Savcılık Çebi'ye otelde daha önce resmî kurumların ziyaretleri, toplantıları veya konferanslarının yapılıp yapılmadığı soruldu. Çebi, "Oldu efendim, çok olmuştur." dedi. Savcı bu kez, söz konusu resmî toplantılarda da kamera bantlama benzeri uygulamalarla karşılaşılıp karşılaşılmadığını sordu. Çebi, "Benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok efendim." cevabını verdi.