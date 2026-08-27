  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Son dakika | Otelde “kamera bantlama” skandalında Adnan Çebi’nin savunması pes dedirtti: Ben sadece mal sahibiyim

Son dakika | Otelde “kamera bantlama” skandalında Adnan Çebi’nin savunması pes dedirtti: Ben sadece mal sahibiyim

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında sanık olarak savunma yapan Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, Le Meridien Oteli’ndeki kamera bantlama, jammer kullanımı ve Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı toplantılarla ilgili sorumluluğu oteli işleten şirkete bıraktı. Çebi, “Ben sadece mal sahibiyim” savunması yaptı ancak savcının kritik sorularında yaklaşık 14 yıldır açık olan otelde başka grupların kameraları bantlayıp bantlamadığı sorulan Çebi, “Bilgim dahilinde denk gelmedim” dedi. Resmî toplantılarda da benzer bir uygulama yaşanıp yaşanmadığı sorusuna ise “Benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok” cevabını verdi.

Son dakika | Otelde kamera bantlama skandalında Adnan Çebi’nin savunması pes dedirtti: Ben sadece mal sahibiyim
Batuhan ALTINBAŞ

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında sanık Adnan Çebi'nin savunması ve duruşma savcısıyla arasında geçen soru-cevap bölümü dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Makyol Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belirten Çebi, hakkındaki örgütsel bağlantı ve örgüte yardım suçlamalarını reddetti.

Şirketinin 12 ülkede faaliyet gösterdiğini, uzun yıllardır çeşitli kamu kurumları ile vakıflara bağışlarda bulunduğunu anlatan Çebi, dosyada gündeme gelen kreş ödemesinin de örgütsel finansman değil, hayır amacıyla gerçekleştirilen bir inşaat işi olduğunu savundu. Ancak duruşmanın en dikkat çekici bölümü, Çebi'nin sahibi olduğu Le Meridien Oteli'nde gerçekleştirildiği belirtilen toplantılar, kameraların bantlanması ve jammer kullanımıyla ilgili savcılık sorgusu oldu.

Son dakika | Otelde kamera bantlama skandalında Adnan Çebi’nin savunması pes dedirtti: Ben sadece mal sahibiyim

Adnan Çebi

KAMERALARI BANTLAYAN BAŞKA BİRİLERİNE DENK GELMEMİŞ

Savcı, Çebi'ye önce otelin ne zamandan beri faaliyette olduğunu sordu. Çebi, "2012. Yaklaşık 14 yıl." cevabını verdi. Bu cevap üzerine savcı doğrudan kamera bantlama meselesine geçti. Savcı, Çebi'ye yaklaşık 14 yıllık faaliyet süresince otelde konaklayan başka kişi veya grupların da güvenlik kameralarını benzer şekilde bantlayıp bantlamadığını sordu. Çebi'nin cevabı dikkat çekti: "Bilgim dahilinde denk gelmedim." Böylece Çebi, uzun yıllardır faaliyet gösteren otelde başka bir grup veya kişinin benzer bir kamera bantlama işlemi yaptığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını mahkeme huzurunda kayda geçirdi.

Son dakika | Otelde kamera bantlama skandalında Adnan Çebi’nin savunması pes dedirtti: Ben sadece mal sahibiyim

"RESMÎ TOPLANTILARDA DA KAMERA BANTLANDI MI?"

Savcılık Çebi'ye otelde daha önce resmî kurumların ziyaretleri, toplantıları veya konferanslarının yapılıp yapılmadığı soruldu. Çebi, "Oldu efendim, çok olmuştur." dedi. Savcı bu kez, söz konusu resmî toplantılarda da kamera bantlama benzeri uygulamalarla karşılaşılıp karşılaşılmadığını sordu. Çebi, "Benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok efendim." cevabını verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | Otelde kamera bantlama skandalında Adnan Çebi’nin savunması pes dedirtti: Ben sadece mal sahibiyim

"KAMERALARIN BANTLANMASI İBB PERSONELİNİN RUTİN UYGULAMASIYDI"

Çebi savunmasında, dosyadaki ifadelerden hareketle kameraların kapatılmasının İBB koruma personeli tarafından gerçekleştirilen bir uygulama olduğunu ifade etti. Kameraların kapatılmasında kullanılan peçete ve bantların İBB personeli tarafından araçlardan getirildiğini savunan Çebi, bu durumun kendisinin talimat vermediğini gösterdiğini söyledi. Otelde 323 kamera bulunduğunu belirten Çebi, bunlardan yalnızca birinin kapatıldığını ve diğer kameraların çalışmaya devam ettiğini anlattı. Çebi ayrıca toplantılara katılanlarla birlikte hareket etmiş olsaydı, onların kameraları kapatma ihtiyacı hissetmeyebileceğini ileri sürdü.

SAVCI JAMMER'I DA SORDU

Duruşma savcısının bir başka kritik başlığı ise jammer oldu. Savcı, otelin giriş-çıkışlarında jammer gibi bir cihazın içeri sokulmasına ilişkin güvenlik prosedürü bulunup bulunmadığını, başka bir ifadeyle "herkesin jammer'la otele girip giremeyeceğini" sordu. Çebi, "Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz." dedi ancak hemen ardından güvenlik prosedürlerinin tamamen Le Meridien grubunun sorumluluğunda olduğunu savundu. Çebi, Makyol olarak bu süreçlere müdahale imkânlarının bulunmadığını söyledi. Savunmasında da jammer kullanılması nedeniyle otelde iletişimde herhangi bir kesinti yaşanmadığını araştırdığını belirten Çebi, güvenlik uygulamalarından işletmeci şirketin sorumlu olduğunu ifade etti.

Son dakika | Otelde kamera bantlama skandalında Adnan Çebi’nin savunması pes dedirtti: Ben sadece mal sahibiyim

"BEN SADECE MAL SAHİBİYİM"

Çebi'nin otelle ilgili savunmasının ana eksenini, Makyol'un binanın sahibi olmasına rağmen işletmenin Marriott/Le Meridien tarafından yürütüldüğü tezi oluşturdu. Otelin genel müdürü, çalışanları, güvenlik personeli, güvenlik kameraları, tahsilat işlemleri ve günlük işletme faaliyetlerinin tamamının işletmeci şirketin sorumluluğunda olduğunu söyleyen Çebi, "Ben otel binasının sadece mal sahibiyim." şeklinde savunma yaptı. Çebi ayrıca otelin yer aldığı kompleksteki rezidansta yaklaşık 12 yıldır yaşadığını ve Makyol'un ofisinin de otel binasının bitişiğinde bulunduğunu belirterek, otelde bulunan kişilerle ortak baz vermesinin bu nedenle doğal olduğunu savundu.

Son dakika | Otelde kamera bantlama skandalında Adnan Çebi’nin savunması pes dedirtti: Ben sadece mal sahibiyim

"İMAMOĞLU'NUN OLDUĞU HİÇBİR TOPLANTIYA KATILMADIM"

Dosyada Le Meridien Oteli'nde Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı bazı görüşmeler gündeme gelirken, Çebi bunlara katılmadığını söyledi. Çebi, "Ben kesinlikle otelde gerçekleştirilen, Ekrem Bey'in yer aldığı hiçbir toplantı ve görüşmeye katılmadım." dedi. Toplantılara katılan kişilerin birçoğunu hayatında hiç görmediğini savunan Çebi, bu nedenle söz konusu görüşmelerin organizatörü olmadığını ileri sürdü.

Son dakika | Otelde kamera bantlama skandalında Adnan Çebi’nin savunması pes dedirtti: Ben sadece mal sahibiyim

4,7 MİLYON TL'LİK KREŞ ÖDEMESİNE "HAYIR İÇİN YAPTIK" DEDİ

Çebi'nin savunmasındaki diğer önemli başlık ise Asoy İnşaat'a gönderilen 4 milyon 700 bin TL oldu. İddianamede söz konusu ödemenin örgütü finanse etmek amacıyla gönderildiği yönündeki suçlamayı reddeden Çebi, paranın bir kreşin inşaatı için hak ediş usulü ödendiğini söyledi. Asoy İnşaat ile ilişkilerinin geçmişinin eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu dönemine kadar uzandığını belirten Çebi, şirketin daha önce Makyol projelerinde de çalıştığını anlattı. Kreş inşaatına ilişkin yaklaşık 200 fotoğraf, ödeme kayıtları, uydu görüntüleri ve makbuzları mahkemeye sunduğunu belirten Çebi, ödeme tarihleriyle inşaatın ilerleme safhalarının örtüştüğünü savundu.

#EKREM İMAMOĞLU #SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!