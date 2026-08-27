İmamoğlu’nun danışmanından seri itiraflar geldi: 200 bin dolarlık rüşvet anlaşmasını doğruladı

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında işadamlarının ardından bir itiraf da sanık eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan'dan geldi. Savunma yapan Aydoğan şok itiraflarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olduğu belirtilen Aydoğan, KİPTAŞ arazisindeki bir tahliyeyi durdurmak için alınan 200 bin dolarla ilgili dinletilen kendi ses kayıtlarına açıklık getiremedi. Aydoğan ile avukatlar Hüseyin Aydın ile Rahman Özdemir arasında geçtiği belirtilen ses kayıtları ayrıntılı biçimde ele alındı. Savcı, Hüseyin Aydın'ın ifadesini de Aydoğan'a okudu. Aydın'ın anlatımına göre Necmettin Şimşek'in bir hukuki probleminin çözülebilmesi amacıyla önce 500 bin dolar istendi, ardından ön ödeme olarak 200 bin dolar üzerinde anlaşmaya varıldı ve para Aydoğan'a götürüldü.

"ANLAŞMAYI BİLİYORUM"

Turan Aydoğan, parayı kendisinin aldığını reddetti ancak 200 bin dolarlık anlaşmanın varlığını doğrulayan önemli ifadeler kullandı. Aydoğan, "Parayı kendileri götürdüler. Kendileri anlaştılar. Ödediklerini duydum. Ne şekilde ödendiğini bilmiyorum. Ama 200 bin dolara anlaştıklarını biliyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör