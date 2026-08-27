İsrail-Türkiye geriliminde dikkat çeken analiz! ‘Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kabus’
İsrail’in son dönemde Türkiye’yi hedef almasının perde arkasında ne var? Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bölgedeki dengelerin değiştiğini belirterek İsrail’in Türkiye’yi ABD ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını savundu. Başbuğ, “Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kâbus” ifadelerini kullanırken, Suriye’nin de bu gerilimde kritik bir alan haline geldiğini söyledi.
İsrail'in son dönemde Türkiye'ye yönelik söylemlerini sertleştirmesi ve İsrail'deki protestolarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin kullanılması, bölgedeki gerilimin yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı. Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail'in Türkiye'yi daha fazla hedef almasının arkasında Ankara'nın bölgedeki artan gücü ve ABD ile ilişkilerde yaşanan değişimin bulunduğunu savundu.
Güvenlik uzmanı, Coşkun Başbuğ
İsrail'in uzun süre ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olduğunu belirten Başbuğ, son dönemde dengelerin değiştiğini ifade ederek, "İsrail'in son zamanlarda sürekli Türkiye'yi hedef almasının sebebi ABD ile olan yakınlığı. İsrail, öncesine kadar ABD'nin uydusu halinde hareket eden, ABD'den her konusunda ve her ortamda istediği desteği alabilen bir ülkeydi. Son zamanlarda Türkiye'nin uyguladığı politikalar sonucu, Türkiye'nin bölgedeki gücü de görülünce ABD ve Trump kanadı makas değiştirerek İsrail'i dışladı, Türkiye'yi yanına alacak politikalar izlemeye başladı" dedi.
Başbuğ, bu durumun İsrail açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunarak, "Bu İsrail için sonun başlangıcıydı. O da bu durumu tersine çevirmek için Türkiye'yi kendisine bir şekilde saldırttırıp ABD ile arasını açmayı, ABD'yi tekrar yanına çekmeyi planlıyor. Esas işin kökü, özü bu" ifadelerini kullandı.
MEKKE ANLAŞMASI İSRAİL'İN PLANLARINI BOZDU
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki yakınlaşmanın İsrail açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirten Başbuğ, Mekke Anlaşması'nın bölgedeki dengeleri değiştirdiğini ileri sürdü.
Başbuğ, "Mekke Anlaşması'nın İsrail'i rahatsız etmesinin nedeni, küre küre dansını bitirecek olması. İbrahim Anlaşmaları ile bölgede kurulan bir tuzak vardı. Bu tuzakta işte İsrail odaklı, İsrail merkezli, ona bağlı siyasete dönen Körfez ülkeleri olacaktı" diye konuştu.
Bu iş birliğinin İsrail'in bölgesel planlarını bozduğunu savunan Başbuğ, "Bu Mekke İttifakı İsrail'in bu anlamdaki bütün oyunlarını yerle bir etti ve bozdu. İsrail'in esas rahatsızlığı bundan" dedi.