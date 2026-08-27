  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • İsrail-Türkiye geriliminde dikkat çeken analiz! ‘Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kabus’

İsrail-Türkiye geriliminde dikkat çeken analiz! ‘Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kabus’

İsrail’in son dönemde Türkiye’yi hedef almasının perde arkasında ne var? Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, bölgedeki dengelerin değiştiğini belirterek İsrail’in Türkiye’yi ABD ile karşı karşıya getirmeye çalıştığını savundu. Başbuğ, “Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kâbus” ifadelerini kullanırken, Suriye’nin de bu gerilimde kritik bir alan haline geldiğini söyledi.

İsrail-Türkiye geriliminde dikkat çeken analiz! ‘Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kabus’
Serenay KORKUSUZ

İsrail'in son dönemde Türkiye'ye yönelik söylemlerini sertleştirmesi ve İsrail'deki protestolarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin kullanılması, bölgedeki gerilimin yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı. Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İsrail'in Türkiye'yi daha fazla hedef almasının arkasında Ankara'nın bölgedeki artan gücü ve ABD ile ilişkilerde yaşanan değişimin bulunduğunu savundu.

İsrail-Türkiye geriliminde dikkat çeken analiz! ‘Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kabus’

Güvenlik uzmanı, Coşkun Başbuğ

İsrail'in uzun süre ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olduğunu belirten Başbuğ, son dönemde dengelerin değiştiğini ifade ederek, "İsrail'in son zamanlarda sürekli Türkiye'yi hedef almasının sebebi ABD ile olan yakınlığı. İsrail, öncesine kadar ABD'nin uydusu halinde hareket eden, ABD'den her konusunda ve her ortamda istediği desteği alabilen bir ülkeydi. Son zamanlarda Türkiye'nin uyguladığı politikalar sonucu, Türkiye'nin bölgedeki gücü de görülünce ABD ve Trump kanadı makas değiştirerek İsrail'i dışladı, Türkiye'yi yanına alacak politikalar izlemeye başladı" dedi.

Başbuğ, bu durumun İsrail açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunarak, "Bu İsrail için sonun başlangıcıydı. O da bu durumu tersine çevirmek için Türkiye'yi kendisine bir şekilde saldırttırıp ABD ile arasını açmayı, ABD'yi tekrar yanına çekmeyi planlıyor. Esas işin kökü, özü bu" ifadelerini kullandı.

İsrail-Türkiye geriliminde dikkat çeken analiz! ‘Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kabus’

MEKKE ANLAŞMASI İSRAİL'İN PLANLARINI BOZDU

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki yakınlaşmanın İsrail açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini belirten Başbuğ, Mekke Anlaşması'nın bölgedeki dengeleri değiştirdiğini ileri sürdü.

Başbuğ, "Mekke Anlaşması'nın İsrail'i rahatsız etmesinin nedeni, küre küre dansını bitirecek olması. İbrahim Anlaşmaları ile bölgede kurulan bir tuzak vardı. Bu tuzakta işte İsrail odaklı, İsrail merkezli, ona bağlı siyasete dönen Körfez ülkeleri olacaktı" diye konuştu.

Bu iş birliğinin İsrail'in bölgesel planlarını bozduğunu savunan Başbuğ, "Bu Mekke İttifakı İsrail'in bu anlamdaki bütün oyunlarını yerle bir etti ve bozdu. İsrail'in esas rahatsızlığı bundan" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İsrail-Türkiye geriliminde dikkat çeken analiz! ‘Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kabus’

İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ SURİYE Mİ?

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da değerlendiren Başbuğ, bölgedeki saldırı alanlarının daraldığını ve Suriye'nin bu nedenle öne çıktığını savundu.

Başbuğ, "İsrail son zamanlarda Suriye'yi hedef alan saldırılar düzenliyor. Bunun da sebebi bölgede saldıracak ülke kalmaması. Amerika, masayı sabote eden İsrail'in oyunlarını bildiği için önce İran'a, sonra Lübnan'a saldırıları yasakladı, bu konuda yetkilerini aldı. İsrail'in yapacağı her türlü saldırıyı Amerika'nın onayına şarttır diye bir kural getirdi" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran ve Lübnan konusunda hareket alanının sınırlandığını ileri süren Başbuğ, Suriye'nin bu nedenle İsrail açısından farklı bir konuma geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Amerika iki ülkeye de saldırmasına asla müsaade etmiyor. Bu durumda geriye bir tek coğrafya kalıyor bölgede elverişli, herkesin bir şekilde normal karşılayacağı Suriye saldırıları. O da bunu yapıyor ve Suriye'ye yaptığı saldırılarla hem Türkiye'yi provoke etmenin hem de bölgede o agresif saldırıların devamı yönünde bir coğrafya oluşturuyor."

Başbuğ, İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye ile ABD'yi karşı karşıya getirmeye çalıştığını da savundu. "Suriye saldırılarının esas amacı masayı dağıtmak, artı Türkiye'yi tuzağa çekmek ve Amerika ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek" dedi.

İsrail-Türkiye geriliminde dikkat çeken analiz! ‘Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kabus’

'TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSRAİL İÇİN TAM BİR KÂBUS'

Türkiye'nin askeri kapasitesindeki gelişmelerin İsrail'i rahatsız ettiğini söyleyen Başbuğ, Ankara'nın bölgedeki en önemli askeri güçlerden biri haline geldiğini ifade etti.

Başbuğ, "Türkiye'nin geldiği askeri güç İsrail'i çok rahatsız ediyor elbette. Çünkü İsrail, bölgede kendisine gerçek manada karşı koyacak, İran gibi danışıklı dövüş yapmayacak ve ordusunu da tarihten silebilecek tek gücün Türkiye olduğunu çok iyi biliyor" diye konuştu.

Türkiye ile olası bir doğrudan çatışmanın İsrail açısından büyük risk taşıdığını savunan Başbuğ, "Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kâbus, müthiş bir korkusu var. Sadece söylemde bunu dillendiriyor" ifadelerini kullandı.

Başbuğ, İsrail'in Türkiye'nin askeri kapasitesinden çekindiğini ileri sürerek, "Normal şartlarda Türkiye İsrail'e saldırdığı an, saatler içerisinde Tel Aviv'e al sancağı dikeceğini biliyor. Bu nedenle de askeri gücün geldiği boyut korkutuyor. Amerika'dan aldığı desteği de kaybederse zaten İsrail'in Türkiye karşısında dayanma şansı hiç yok. O da bunu bildiği için gece gündüz Türkiye kâbusu yaşıyor" dedi.

İsrail-Türkiye geriliminde dikkat çeken analiz! ‘Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kabus’

'İSRAİL İLK ELDE GOLAN TEPELERİ'Nİ KAYBEDER'

İsrail'in Türkiye'ye yönelik hamlelerinin temelinde bölgedeki dengeleri kendi lehine yeniden değiştirme çabasının bulunduğunu savunan Başbuğ, Suriye'de yaşanabilecek gelişmelerin özellikle Golan Tepeleri açısından kritik olduğunu belirtti.

Başbuğ, "İsrail'in sürekli Türkiye korkusu, Türkiye'ye yaptığı saldırıların amacı bölgedeki oluşan dengeyi tersine çevirmek. Dolayısıyla İsrail bu konuda Türkiye'nin bölgede eriştiği güç neticesinde ilk önce kendinden hesap sorulacağını çok iyi biliyor" dedi.

Suriye'de dengelerin değişmesi halinde İsrail'in ciddi kayıplar yaşayabileceğini öne süren Başbuğ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Suriye konusunda da Suriye ayağa kalktığında ilk elde kaybedeceği İsrail'in Golan Tepeleri. Bunu bilen İsrail engellemek için her türlü yolu deniyor."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #TÜRKİYE #İSRAİL #SURİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!