İsrail-Türkiye geriliminde dikkat çeken analiz! ‘Türkiye ile karşı karşıya gelmek İsrail için tam bir kabus’

İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ SURİYE Mİ?

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da değerlendiren Başbuğ, bölgedeki saldırı alanlarının daraldığını ve Suriye'nin bu nedenle öne çıktığını savundu.

Başbuğ, "İsrail son zamanlarda Suriye'yi hedef alan saldırılar düzenliyor. Bunun da sebebi bölgede saldıracak ülke kalmaması. Amerika, masayı sabote eden İsrail'in oyunlarını bildiği için önce İran'a, sonra Lübnan'a saldırıları yasakladı, bu konuda yetkilerini aldı. İsrail'in yapacağı her türlü saldırıyı Amerika'nın onayına şarttır diye bir kural getirdi" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran ve Lübnan konusunda hareket alanının sınırlandığını ileri süren Başbuğ, Suriye'nin bu nedenle İsrail açısından farklı bir konuma geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Amerika iki ülkeye de saldırmasına asla müsaade etmiyor. Bu durumda geriye bir tek coğrafya kalıyor bölgede elverişli, herkesin bir şekilde normal karşılayacağı Suriye saldırıları. O da bunu yapıyor ve Suriye'ye yaptığı saldırılarla hem Türkiye'yi provoke etmenin hem de bölgede o agresif saldırıların devamı yönünde bir coğrafya oluşturuyor."

Başbuğ, İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye ile ABD'yi karşı karşıya getirmeye çalıştığını da savundu. "Suriye saldırılarının esas amacı masayı dağıtmak, artı Türkiye'yi tuzağa çekmek ve Amerika ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek" dedi.