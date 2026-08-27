CHP'de dün yapılan il başkanları toplantısında kongre takvimi ve örgütlerdeki son durum masaya yatırıldı. İl başkanlarına '24 saat çalışın' talimatı veren Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden Yeni Parti kanadına bir kez daha sert göndermelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Siyaset zenginleşme aracı değildir. Nokta. Bunu her yerde söyleyin. Yolsuzluk yaparsanız, cebinizi doldurursanız tarihin çöp sepetine vatandaş sizi gönderir. Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Ahlaklı temiz insanlarla yol yürüdük. Vatandaşın mutfağına göz dikmedik. Biz temiz siyasetten yanayız" dedi.

BAŞKANLARIN RENGİ EYLÜLDE BELLİ OLACAK

CHP'DE sıra belediye başkanlarına geldi. Eylülde gerçekleşmesi beklenen toplantı, Yeni Parti'nin kıskaca aldığı belediye başkanları açısından kritik bir viraj olacak. Bu toplantı ile belediye başkanları saflarını tam anlamıyla belli edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör