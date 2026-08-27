KKTC Başbakanı Üstel: "Barcelona kampının iptalini başarı saymak izolasyonun itirafıdır”

Üstel, söz konusu kampın, siyasi bir faaliyet veya tanınma girişimi olmadığını, Kıbrıslı Türk çocukların ve gençlerin dünyaca tanınmış bir futbol akademisiyle buluşacağı bir spor etkinliği olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İZOLASYONUN İTİRAFIDIR"

"Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit sahibidir. Bu topraklarda özgürce yaşamak, gelişmek, spor yapmak, eğitim görmek, üretmek ve dünyayla buluşmak bizim en doğal hakkımızdır. Hiçbir siyasi baskı, hiçbir diplomatik girişim ve hiçbir izolasyon politikası bizi bu haklarımızdan vazgeçiremeyecektir." İspanyol kulübü Barcelona'nın KKTC'de gençler için düzenleyeceği futbol eğitim kampının Rumların baskıları sonucu iptal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Üstel, "Barcelona kampının iptalini başarı saymak izolasyonun itirafıdır." değerlendirmesinde bulundu. Üstel, Rumların KKTC'deki etkinlik ve gelişmeleri uluslararası kuruluşlara şikayet etmeyi alışkanlık haline getirdiğini de belirterek, KKTC'nin ana vatan Türkiye'nin desteğiyle dünyayla buluşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör