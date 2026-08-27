TÜRGEV’in yeni GİF yerleşkesine Şule Yüksel Şenler’in adı verildi

TÜRGEV Vakfından yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV'in gelişim modeli GİF, İstanbul, Ankara, Konya ve Şırnak'ta bulunan yerleşkesinde eğitim, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında ücretsiz programlar sunuyor.

Ayrıca TÜRGEV, GİF ağını yeni yerleşkelerle büyütmeye de hazırlanıyor. 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Hatay'da da yeni bir GİF'in faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Genç kızlar bir programa kayıtlı olmadan da yerleşkelerden yararlanabiliyor, ders çalışabiliyor, araştırma yapabiliyor, okul kulüpleriyle bir araya gelebiliyor ya da arkadaşlarıyla projeleri üzerinde çalışabiliyor. GİF modeli "mekan", "müzik", "akademi", "sanat", "kültür" ve "gelecek" olmak üzere 6 başlık altında yürütülüyor.

GİF, kalemiyle ve duruşuyla bir kuşağın gönül dünyasına dokunan Şule Yüksel Şenler'in adını, Ümraniye Dudullu'da açtığı yeni yerleşkesinde yaşatmaya başladı. Böylece, 4 ildeki merkez sayısı 7'ye çıkmış oldu.

Şule Yüksel Şenler GİF'te genç kızlar eğitim, atölye ve seminerlerin yanı sıra teknoloji ve dijital üretim alanında da kendi çalışmalarını hayata geçiriyor. AICRAFT Laboratuvarında üretken yapay zekayı görsel tasarım, video, animasyon ve dijital sanat çalışmalarında kullanabiliyor, profesyonel donanımlı stüdyo ve podcast alanında ise podcast ve röportaj kaydı yapabiliyor, kısa film ve video kurgu çalışmaları gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, GİF'lerin genç kızların ilgi ve yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri, kendilerini fikren ve mesleki olarak yetiştirebilecekleri bir muhit sunduğunu belirtti.

En büyük temennilerinin genç kızların inancı, güzel ahlakı ve iyiliği hayatlarına pusula edinmeleri olduğunu kaydeden Yılmaz, "Köklerinden güç alan, çağını doğru okuyan, ilim ve irfanla yetişen, milletine hizmet etmeyi sorumluluk bilen bir neslin yetişmesine vesile olmayı en kıymetli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Genç kızlarımız ilimde, sanatta ve teknolojide yetişsinler. Değerlerinden güç alırken bilgilerini ve emeklerini milletimizin ve insanlığın hayrına kullansınlar." ifadelerini kullandı.

Şule Yüksel Şenler'in adının Dudullu'daki yerleşkede yaşamasının kendileri için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şule Yüksel Şenler kalemiyle sözüyle ve inandığı değerlere bağlılığıyla Türkiye'nin yakın dönem hafızasında müstesna bir yere sahip. İnandığı değerleri yaşadığı çağın diliyle anlatmaktan ve savunmaktan hiçbir zaman geri durmadı. Bugün genç kızlarımız çok daha farklı imkanlarla çok daha geniş bir dünyaya açılıyor. Medeniyet şuuruna sahip, değerlerinden güç alan genç kızlarımızın dünyaya söyleyecek sözü var. Onların ülkemizi dünyada özgüvenle temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz."