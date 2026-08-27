Valilikten Üsküdar Belediyesi kararı
İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" iddialarıyla tuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta başkan vekilliği seçimi yapılmıştı. Üsküdar Beledilesi Meclisi'ndeki olaylı oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. AK Parti'nin seçimlere yönelik itirazını değerlendiren İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Böylece Sibel Tan Çetinkaya'nın belediye başkan vekilliği iptal edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince yeni belediye başkan vekili seçilene kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı'na, Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nin birinci başkan vekilinin, bulunmaması halinde ikinci başkan vekilinin belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekâlet edeceği duyuruldu.
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