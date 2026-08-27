Yaşanabilir dünya için İstanbul’da buluştular

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda organize edilen "NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı" bugün başlıyor. Oxford, Cambridge gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden gelen üniversite öğrencileri, ülkeleri ve müzakere gruplarının rollerini üstlenerek gerçek bir COP sürecini tecrübe edecek. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşma yapacağı zirveye 200 delege katılacak. 6 müzakere bloku, 3 müzakere konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunacak. Katılımcılar, BM'nin iklim diplomasisi sürecinden ilham alan ortak bir iklim anlaşmasını müzakere edip taslağını hazırlayacak ve oylayarak kabul sürecini tecrübe edecek. Zirvenin sonunda 'Nihai Müzakereler ve Antalya Anlaşması' imzalanıp açıklanacak.

TEMA: SIFIR ATIK

Demokraasi Adası'nda, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Etkinliği kapsamında Türkiye'nin "Sıfır Atık" vizyonu doğrultusunda gıda ve enerji tasarrufu ile tek kullanımlık plastik yasağı uygulanacak, dijital dokümantasyonlar kullanılacak. Katılımcı yaka kartları da doğaya geri kazandırılabilen tohumlu kağıttan üretilecek. 28 Ağustos'ta delegelerin geleneksel kıyafetleriyle katılacağı "Kültür & Folklor Galası" yapılacak. 31 Ağustos Kapanış Töreni sonrası ise küresel ısınma sınırına dikkat çekmek amacıyla "1.5 Derece Hedefini Yakın Tut" temalı meşaleli ada yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör