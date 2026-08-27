YKS birincisi 3 öğrenciye Togg hediye edildi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye birincisi olan Kabataş Erkek Liseli 3 öğrenciye Togg hediye edildi. Asırlık Okullar Vakfı (ASOV) tarafından düzenlenen törende öğrenciler Eylül Uyar, Tuğsem Bahar ve Şerif Efe Dartar Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile ödüllendirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Merkez Bankası (MB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, öğrencilerin aileleri ve vakıf yetkilileri katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, "İyi eğitim verdik, bunun neticesinde bugüne kadar geldik. Daha katedeceğimiz mesafe elbette var. Sizlerin ve sizden sonrakilerin bu bayrağı daha da ileriye götürmesiyle bu mesafe kapatılacak ve biz en öne geçeceğiz" dedi. MB Başkanı Karahan ise, "Sevgili gençler, başarınız çok kıymetli. Bununla gurur duyun ama bunun bir varış noktası değil, güzel bir başlangıç olduğunu bilin" diye konuştu.
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