Yok böyle yüzsüzlük

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruştrmasında Yeni Parti milletvekili Bülent Tezcan'ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile avukat damadı Umut Yaşar hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Kuşadası Belediyesi'nin avukatlıktan azlettiği çift Londra'dan, 'e-imza' ile Aydın 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe gönderdi. Gözaltı kararı nedeniyle Türkiye'ye gelip ifade yerine mahkemeye yazı gönderen çift, azledildikleri Arya Turistik Tesisleri Anonim Şirketi'nden alacaklarını talep etti.

BELEDİYE TEZCAN'IN ÇİFTLİĞİ

SABAH'ın 25 Ağustos 2025 tarihinde 'Belediyeyi aile şirketine çevirdi' başlığıyla gündeme taşıdığı Yeni Parti PM üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar hakkında da gözaltı kararı verilirken, Tezcan'ın kızının ve damadının Londra'da olduğu ortaya çıktı. Tezcan'ın, eşi, kızı ve yakınlarını belediyede işe aldırdığı ortaya çıkmıştı.

'ALACAKLARIMIZ BAKİ' DEDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı kararı bulunan ve Kuşadası Belediyesi tarafından avukatlıktan azledilen Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın Londra'dan, 'e-imza' ile Aydın 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderdikleri yazı ise dikkat çekti. Yaşar çifti Türkiye'ye gelip kendilerini aklamak yerine azledildikleri Arya Turistik Tesisleri Anonim Şirketi'nden alacaklarını istedi. O yazıda şu ifadeler yer aldı: "Azil işleminin herhangi bir haklı nedene dayanmadığına ve haksız olduğuna ilişkin beyanlarımız ile haksız azilden kaynaklanan vekâlet ücreti alacaklarımız ve sair tüm yasal haklarımız saklıdır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör