37 klasörlük arşivi saklayan şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde gerçekleştirilen aramada; hesap dekontları, bağış listeleri, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanaklarının bulunduğu 37 klasör ele geçirilmişti. Yürütülen çalışmalarda, söz konusu evrakların saklanması sürecinde Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan Mehmet Akay'ın rol aldığı belirlendi. Firari olarak aranan Akay, Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste gerçekleştirilen aramada, cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Ele geçirilen dijital materyal ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması için inceleme başlatıldı.
Haber Girişi