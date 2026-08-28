Bakan Bak: "Çocuklarımız için güzel bir eser ortaya çıkıyor"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sultangazi'de temel atma töreninde konuştu. Sporcular ve çocuklar için güzel bir eserin ortaya çıktığını söyleyen Bakan Bak, "Bu hususta değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Naim Süleymanoğlu Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Sultangazi'de gerçekleştirilen temel atma töreninde Bakan Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sporcular ve katılımcılar yer aldı.
"Burada sporcularımız ve çocuklarımız için güzel bir eser ortaya çıkıyor. Bu hususta değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz." diyerek konuşmasına başlayan Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:
"Gerçekten kendisi Sultangazi'nin spordaki gelişimine çok büyük yatırımlar yapıyor. Yaz spor okullarıyla, Sultangazi Belediyesi Spor Kulübüyle, mahallelere yaptığı futbol sahalarıyla pek çok yatırımla gençlere dokunuyor. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü göstermeye çalışıyor. Biz de ona destek veriyoruz. Türk sporunun efsanelerinden 'Cep Herkül'ü Naim Süleymanoğlu'nun ismini koyması da çok çok anlamlı. Gerçekten dünyaya Türk'ün gücünü gösteren çok önemli bir sporcu; olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Yine geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanımızla beraber biz Bulgaristan'a, Mestanlı'ya gittik. Orada Sayın Naim Süleymanoğlu'nun evini onardık ve müze haline getirdik. Oranın açılışını yaptık. Orada yetiştiği yeri, arkadaşlarını, dostlarını gördük. Annesini gördük. Ziyaret ettik. Böylesine önemli bir sporcu, gerçekten o zaman Bulgaristan'da Türklere yapılan zulmü anlatan önemli bir şahsiyet. Özgürlük ateşiyle sporun o gücünü kullanarak tüm dünyaya orada yapılanları gösterdi, anlattı. Ve kürsülerde halter kaldırarak, madalyalar alarak tüm dünyaya şunu ispatladı; Türk'ün gücünü gösterdi, oradaki zalimi, zulmü işaret etti ve tüm dünyaya anlattı. Büyük bir şampiyon. Rabbim mekanını cennet eylesin."
Naim Süleymanoğlu hakkında övgü dolu sözler kullanan Bak, "Yine benim de bir anımız var. Kendisi hastalandığı zaman hastanede ziyaret etmiştim. Sonra vefat ettiğinde de cenazesini biz defnettik. Beraber gittik, dualarını edip onu ebediyete uğurladık. Ama Türk sporunda, dünya sporunda, dünya halterinde büyük bir efsane olarak kaldı. Çok çok önemli. Büyük dersler verdi. Özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu anlattı." diye konuştu.