Bakan Bak: "Çocuklarımız için güzel bir eser ortaya çıkıyor"

ABDURRAHMAN DURSUN: "BÖYLE BİR SALON SULTANGAZİ'DE YOK"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tesisle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

"Şu anda bu tesis yaklaşık 25 bin metrekare büyüklüğünde Cebeci ve Sultangazi'nin tamamına hizmet edecek Sultangazi'nin en büyük spor yatırımından bahsediyoruz." diyen Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"İçerisinde bin 500 koltuklu, tribünlü bir kapalı spor salonu. Böyle bir salon Sultangazi'de yok, ilk defa inşa ediyoruz. Yine yarı olimpik bir yüzme havuzu, içerisinde 8 tane spor salonu, bir de artı olarak yine basketbol, voleybol oynanacak antrenman salonlarıyla beraber; kütüphanesiyle, gençlik merkeziyle, yaşam merkezleriyle ve 250 araçlık otoparkıyla bir spor salonu. Çok büyük bir tesis inşa ediyoruz. Sayın Bakanımıza ve kıymetli ekibine bize her daim vermiş olduğu destekten dolayı gönülden şükranlarımı sunuyorum."

Abdurrahman Dursun, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Naim Süleymanoğlu'nu kendisinden sonra çekilmiş bir filminde izledik. Ama Özal zamanlarını, yani Bulgaristan'dan Türkiye'ye nasıl geçtiğini hepimiz böyle hatıralarımızda, gözlerimizin önünden geçirmiş olsak, o günleri bir düşünmüş olsak herhalde çok büyük bir mesele olduğunu hepimiz biliriz. Yani Bulgaristan'ın bir şampiyonunun, bir Türk şampiyonunun şampiyonluğu önemliydi ama o baskının, zulmün bütün dünya tarafından duyulması Naim'le oldu. Dolayısıyla bu yönünü hiçbir zaman unutmamalıyız. Ondan sonra da Bulgaristan'da yine Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü iradesiyle biraz daha vatandaşlarımız rahat etmeye başladılar."

Dua edilmesinin ardından Bakan Bak ile protokol üyeleri, butona basarak tesisin ilk harcının dökümünü gerçekleştirdi. Daha sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı ve organizasyon sona erdi.