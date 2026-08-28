Başkan Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında yad etti.

Başkan Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler’i vefatının 7’nci yılında andı
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleri, kitapları ve örnek mücadelesiyle geleceğe muazzez bir miras bırakan, fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızlarından Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle hürmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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