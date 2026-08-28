Başkan Erdoğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Üsküdar Çengelköy'de bir oyuncak dükkânını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçıya girdi. Vatandaşlar, Erdoğan'a "Sizi gördük, çok mutlu olduk" dedi.

Ziyaretleri 45 dakika süren Erdoğan, "Sizi çok özledim, sarılabilir miyim?" diye soran bir çocuğa "Çaktırmadan sarıl" yanıtını verdi. Bir vatandaşın Erdoğan'a "Reis size çay demleyeyim" diye seslenmesi de çevredekiler tarafından tebessümle karşılandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör