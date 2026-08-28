Başkan Erdoğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Erdoğan’dan esnaf ziyareti
Muhammed UZUN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Üsküdar Çengelköy'de bir oyuncak dükkânını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçıya girdi. Vatandaşlar, Erdoğan'a "Sizi gördük, çok mutlu olduk" dedi.

Ziyaretleri 45 dakika süren Erdoğan, "Sizi çok özledim, sarılabilir miyim?" diye soran bir çocuğa "Çaktırmadan sarıl" yanıtını verdi. Bir vatandaşın Erdoğan'a "Reis size çay demleyeyim" diye seslenmesi de çevredekiler tarafından tebessümle karşılandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #ÜSKÜDAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý