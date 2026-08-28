Bayrampaşa Belediye yolsuzluk iddianamesi hazır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 78 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve aralarında örgüt lideri sıfatıyla görevinden uzaklaştırılan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun bulunduğu 78 şüpheli yer aldı.
RÜŞVET, ZİMMET VE İHALEYE FESAT SUÇLAMASI
Şüpheliler hakkında; "rüşvet", "zimmet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik", "imar kirliliğine sebep olma" ile "çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.