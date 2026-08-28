Dumlupınar’da her mezar taşı bir destan

Dumlupınar'ın toprağı, 30 Ağustos Zaferi'nin yalnızca bir zafer değil, tarifsiz bir fedakârlığın mirası olduğunu haykırıyor. Dumlupınar'daki her bir mezar taşı, bağımsızlığın bedelini anlatan destana dönüşüyor.

8 YAŞINDA ŞEHİT

O destanlardan biri de Dumlupınar Şehitliği'nde, künyesinde "Konya Bozkır Ömer Oğlu Hüsnü 8 yaşında" yazılı mezar... Kütahya Valisi Musa Işın, asker Ömer'in, 8 yaşındaki oğlu Hüsnü'nün ısrarını kıramayıp onu Dumlupınar'a getirdiğini, bir süre babası ile birlikte cephede bulunduktan sonra askerlere ağaç bardaklar içinde su taşıyan bir kahraman olduğunu söyledi. Küçük Hüsnü, Yunan askerlerinin yoğun top atışında şehit düşüyor.

Bir başka destan ise Konya Beyşehir'de yaşayan Çetmili Kara Ali Çavuş'un hikâyesi... 1912'de 8 yaşındaki oğlu Mehmet'i geride bırakıp Balkan Savaşı'na katılan Ali Çavuş, Galiçya, Hicaz, Yemen ve Kafkasya'da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpıştı. Milli Mücadele başlayınca Doğu Cephesi'nden dönüp bu kez de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne katılan Ali Çavuş, 31 Ağustos günü en son 11 yıl önce gördüğü 19 yaşındaki alay sancaktarı oğlu Mehmet Onbaşı'yla karşılaştı. Ali Çavuş aynı gün oğlunun kollarında şehit düşerken, oğlu Mehmet Onbaşı ise 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren birliğin başında şehit oldu. Bu dramatik hikâye de Dumlupınar'daki Şehit Baba-Oğul Anıtı'yla tasvir edildi.

ŞEHİT 3 KIZIN HAZİN HİKÂYESİ

Ülkemizin dört bir yanından hüzünlü şehit hikâyeleri arasında şehit 3 kız da yer alıyor. Kütahya Emetli Zeynep 20 yaşında, Aydınlı Fatma 21 yaşında, Manisa Akhisarlı Ayşe 33 yaşında şehit olmuş.

MALAZGİRT'İN 955. YILINDA AHLAT'A ZİYARETÇİ AKINI

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Ahlat'a gelen vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Yaklaşık 210 dönümlük alana yayılan tarihi mezarlık, asırlık mezar taşları, kitabeleri ve taş işçiliğiyle Anadolu'daki Türk-İslam medeniyetinin önemli izlerini taşıyor. Üç gün boyunca ziyaretçi yoğunluğu yaşanan mezarlıkta vatandaşlar, ecdat yadigârı kabirlerde dua ederek zengin süslemeler ve kitabeler bulunan abidevi mezar taşlarını inceledi ve fotoğraf çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör