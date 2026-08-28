Genç çifte 3 çocuk tavsiyesi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Ankara'da dünyaevine giren Merve Varlı ile M. Zahid Tüfekçi'nin düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı. Evliliğin dini ve toplumsal açıdan önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, "Bu genç çiftimizin aileleri, misafirleri ve arkadaşları bu mutlu akşamda bir araya geldiler. Tanıdıklarıyla, dostlarıyla bu güzel anı paylaşıyorlar" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en az üç çocuk" çağrısını da hatırlatan Bilal Erdoğan, "İnşallah bu kardeşlerimizin de en az üç yavruları olsun diye hep beraber dua edelim" diye konuştu.
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