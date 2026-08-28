İngiliz ekonomistin küstah sözlerine soruşturma

İngiliz ekonomistin küstah sözlerine soruşturma
Batuhan ALTINBAŞ
Muğla Bodrum'da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında konuşan İngiliz ekonomist Timothy Ash, jeopolitik belirsizliklerin piyasalar üzerindeki etkisi konulu sunum sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun adını aynı bağlamda kullandı. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden liderlerin kişisel çıkarları ile devlet çıkarları arasındaki ilişkiye değinen Ash, bazı liderleri "sosyopat" olarak nitelendirdi. Konuşmasında katil Netanyahu ve Erdoğan'ın isimlerini art arda kullanan Ash, sözlerinin kaydedildiğini fark ederek geri adım attı. Ash, "Özür dilerim, bunu söylemedim. Geri alıyorum" ifadesini kullandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ash hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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