İsrail’de Türk donanması endişesi: Erdoğan dev bir filo kuruyor

Türkiye'nin aynı anda 71 savaş gemisi inşa etmesi, savunma sanayiinde ve özellikle denizlerdeki başarısı İsrail basınının gündemine oturdu. Emess, Türkiye'nin Mavi Vatan vizyonu doğrultusunda denizlerdeki gücünü hızla artırdığına dikkat çekti. Haberde, "Türk Donanması hâlihazırda Akdeniz'in en büyük donanması ve dünyanın en büyük 10 donanmasından biri" ifadelerine yer verildi.

Haberde Mavi Vatan doktrininin, Ankara'nın deniz stratejisinin merkezinde bulunduğu da kaydedildi. Eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eli Marom; İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında gündeme gelebilecek doğalgaz boru hattı projelerinde Türkiye'nin deniz gücünün belirleyici olabileceğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör