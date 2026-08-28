Keçiören’de “konser bütçesi” yalanı çöktü: Mesut Özarslan'dan açıklama geldi!

'TOSUNCUK' MANŞETİNE 'İBİŞ' ÖRNEĞİYLE SERT YANIT

Medya ile ilişkilerini her zaman şeffaflık, açıklık ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürüttüğünü, eleştiriye hiçbir zaman kapısını kapatmadığını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Sözcü Gazetesi'nin haftalardır sürdürdüğü tutumun gazetecilik sınırlarını aştığını belirtti. Özarslan, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu sert ifadelerle meydan okudu:

"Ancak haftalardır Sözcü Gazetesi, hakkımızda yapılan yalan yanlış haberleri manşetlerine taşıyor. Bununla da kalmıyor; şahsıma yönelik hakaretleri, lakapları ve seviyesiz ifadeleri gazetecilik adı altında servis ediyor. Bir değil. İki değil. Üç değil. Artık bunun adı eleştiri değil, sistematik bir saldırıdır. Utanmadan bir de 'Özgür Özel'in tosuncuk dediği' şeklinde lakap üzerinden manşet atmışlar. Ben de şimdi çıkıp Özgür Özel'e 'İbiş' desem, her haberinizde 'Mesut Özarslan'ın İbiş dediği Özgür Özel' mi yazacaksınız? Gazetecilikte yalan haber yapmak ve hakaretle, aşağılayıcı ifadelerle manşet atmak var mıdır? 'Vardır' diyorsanız bu gazetecilik değildir! İftiracılıktır."

PERSONEL MAAŞLARINI "KONSER BÜTÇESİ" GÖSTERİP İFTİRA ATTILAR

Fondaş Sözcü'nün "Bu yılın ilk 6 ayında konser, festival ve kutlamalara 332,7 milyon TL harcandı" iddiasının arkasındaki bütçe oyununu net verilerle ortaya koyan Özarslan, habercilik etiğinin nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bütçe yapısındaki değişimi detaylarıyla paylaşan Özarslan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Vallahi de billahi de yalan! Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün maaşları geçen yıla kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinden ödeniyordu. Bu yıl o bütçeyi Kültür Müdürlüğümüze kaydırdık ve kendi personelinin maaş ve sigortalarını kendisi ödemeye başladı. Özetle, müdürlüğün ödediği bütün işçi, memur maaş ve sigortalarını 'konsere harcadı' diye yazmışlar. Yani iftira atmışlar."

30 HAZİRAN 2026 İTİBARIYLA GERÇEK BÜTÇE TABLOSU

Özarslan, 30.06.2026 tarihi itibarıyla Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü harcama kalemlerinin detaylarını şu verilerle kamuoyuna sundu:

• Şirket personeli için işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı: 288.984.841 TL

• Memur ve işçi maaşları: 26.693.712 TL

• SGK ödemeleri: 2.363.447 TL

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Söz konusu iftira içerikli haberlerle ilgili hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirten Mesut Özarslan, konunun takdirini Türk milletinin ve kamuoyunun vicdanına sunduğunu ifade ederek sözlerini noktaladı.

"Belediyemizin basın birimine iftira içerikli haberi yazmadan önce bilgi amaçlı ulaşsaydınız, bu bilgileri size de iletebilirdi. Gerek bir kamu kurumunun mesnetsiz iddialarla itibarsızlaştırılması gerekse gazetenizin güvenirliği ve basın etiği açısından sorun yaşanmazdı. İftira içerikli haberler hakkında hukuki haklarımız baki olmakla birlikte, takdiri Türk milletinin ve kamuoyunun maşeri vicdanına sunuyorum."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör