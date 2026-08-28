Kuriş’in FETÖ ile işbirliği deşifre oldu
Ankara'da devam eden Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında tanık işadamı, "Süleymancılar" olarak bilinen yapının FETÖ ile işbirliğini ortaya çıkardı. SABAH'ın ulaştığı ifadede iş adamı, Kuriş'in liderliğindeki grubun, 17-25 Aralık'tan hemen önce Sakaryalı bir işadamının da bulunduğu ortamda Pensilvanya'dan gelen bir mektupta "birlikte hareket etme" teklifini değerlendirdiğini ortaya çıkardı. Ancak o dönemde grubun başında bulunan ve şüpheli bir şekilde ölen Arif Ahmet Denizolgun'un bu teklife sıcak bakmadığını belirten tanık, "Devletimizin yanındayız" dediğini belirtti. Denizolgun'un ölümünden sonra, Kuriş'in başa geçmesiyle birlikte teşkilatta belirli siyasi talimatlar verildiğini anlatan tanık, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki isimlerin desteklenmesi" yönünde girişimlerde bulunulduğunu aktardı.
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