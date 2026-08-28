Mücadelesiyle tarihe geçti fikirleriyle sembolleşti

Türkiye'nin önde gelen kadın entelektüellerinden Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen fikirleri, eserleri ve verdiği mücadele toplumun hafızasındaki yerini koruyor. Özellikle başörtüsü mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan Şenler, bu uğurda karşılaştığı pek çok zorluğa rağmen çizgisinden taviz vermedi. Edebiyat alanında kaleme aldığı eserlerle de iz bırakan Şenler, hem kendi dönemindeki kadınları hem de sonraki nesilleri etkiledi.

BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİ

Aslen Kıbrıs Türkü bir aileden gelen Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi. Hayatı boyunca pek çok alanda öncü bir rol üstlenen Şenler, genç yaşlardan itibaren yazarlıkla ilgilendi. İlk köşe yazılarını Kadın gazetesinde "Duyuşlar" başlığı altında yayımladı. Şenler'in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri 1965 yılında tesettüre girmesi oldu. Bu tarihten sonra yazıları ve konuşmalarıyla başörtüsü meselesinin eğitimli Müslüman kadınların gündemine taşınmasında önemli bir rol üstlendi.

Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda kaleme aldığı yazılar ve verdiği konferanslarla geniş kitlelere ulaştı. Fikirleri ve yazıları nedeniyle çeşitli davalarla karşı karşıya kalan Şenler, düşüncelerinden dolayı bir dönem cezaevinde de kaldı. Buna rağmen çalışmalarını ve mücadelesini sürdürerek başörtüsü konusunda Türkiye'de sembol isimlerden biri hâline geldi. Şule Yüksel Şenler, gazetecilik ve konferans faaliyetlerinin yanı sıra edebiyat alanında da önemli eserler verdi. Bunlar arasında en çok bilinen eserlerinden biri olan "Huzur Sokağı", daha sonra sinema ve televizyon dünyasına da uyarlandı. Eser, Yücel Çakmaklı'nın yönetmenliğinde, İzzet Günay ve Türkan Şoray'ın rol aldığı "Birleşen Yollar" adlı filme konu oldu. "Huzur Sokağı" daha sonraki yıllarda ATV ekranlarında dizi olarak da izleyiciyle buluştu.

HAKİKATE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Hayatının son döneminde 15 yıl boyunca çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Şule Yüksel Şenler, 28 Ağustos 2019'da 81 yaşında hayatını kaybetti.

İSMİ TÜRGEV YERLEŞKESİNDE YAŞAYACAK

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), genç kızlara yönelik gelişim modeli Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) yeni yerleşkesini gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in adıyla Dudullu'da faaliyete geçirdi. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV'in gelişim modeli GİF, İstanbul, Ankara, Konya ve Şırnak'ta bulunan yerleşkesinde eğitim, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında ücretsiz programlar sunuyor. Ayrıca TÜRGEV, GİF ağını yeni yerleşkelerle büyütmeye de hazırlanıyor. 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Hatay'da da yeni bir GİF'in faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. Genç kızlar bir programa kayıtlı olmadan da yerleşkelerden yararlanabiliyor, ders çalışabiliyor, araştırma yapabiliyor, okul kulüpleriyle bir araya gelebiliyor ya da arkadaşlarıyla projeleri üzerinde çalışabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör