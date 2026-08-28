Numan Kurtulmuş'tan taziye ve geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bingöl ve İstanbul'daki trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa diledi.

Numan Kurtulmuş’tan taziye ve geçmiş olsun mesajı
AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bingöl'ün Genç ilçesinde ve İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazalarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BİNGÖL #İSTANBUL #NUMAN KURTULMUŞ #TBMM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý