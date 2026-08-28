SON DAKİKA... Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Memurlara uyum izni: O tarihler arasında günde 3 saat...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak memur için önemli bir kolaylık sağladı. Bakanlık, okula uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül tarihleri arasında kamu çalışanlarına günde 3 saat idari izin verileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak memur için önemli bir kolaylık sağladı. Bakanlık, okula uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül tarihleri arasında kamu çalışanlarına günde 3 saat idari izin verileceğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor