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  • SON DAKİKA... Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Memurlara uyum izni: O tarihler arasında günde 3 saat...

SON DAKİKA... Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Memurlara uyum izni: O tarihler arasında günde 3 saat...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak memur için önemli bir kolaylık sağladı. Bakanlık, okula uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül tarihleri arasında kamu çalışanlarına günde 3 saat idari izin verileceğini açıkladı.

SON DAKİKA... Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Memurlara uyum izni: O tarihler arasında günde 3 saat...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuğu okula başlayacak memur için önemli bir kolaylık sağladı. Bakanlık, okula uyum haftası kapsamında 7-11 Eylül tarihleri arasında kamu çalışanlarına günde 3 saat idari izin verileceğini duyurdu.

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