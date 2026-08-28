Suriye'ye desteğimiz sürecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın bilgilendirme toplantısını 30 Ağustos vesilesiyle Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi. Bakanlık kaynakları, Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'nin feshi konusunda şunları kaydetti:
SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'Tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hâle getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz.
SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'Tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hâle getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz.
Haber Girişi