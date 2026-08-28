Üye hesabı tutmayan yeni parti kontrolden çıktı
Mutlak butlan kararı öncesi 2 milyon üyesi bulunan CHP'den en az 1.5 milyon üyeyi kendi safına çekmek isteyen Yeni Parti, gözünü belediye işçilerine dikti. Birçok ilde belediye çalışanlarının CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye üye olmaya zorlandığı, daire başkanlarının ise işi gücü bırakıp üye kayıtlarını takip etmeye başladığı öğrenildi. Yeni Parti'nin ekim ayında büyük kurultayını yapması bekleniyor. Bu kurultaya kadar parti yönetimi CHP'nin üye sayısını geride bırakmaya ve "Yeni CHP biziz" algısı inşa etmeye çalışıyor. Haftalardır süren yoğun çalışmalara rağmen partinin üye sayısı ancak 500 bine ulaşabildi. Yeni Parti'nin, CHP'li belediyelerdeki işçilere de "Yeni Parti'ye üye olun" baskısı yaptığı öğrenildi. Özel'in CHP'den en az 1.5 milyon üye koparmayı hedeflediği konuşuluyor.
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