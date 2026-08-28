YPG’nin feshi Erdoğan’ın Başarısı

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'nin tüm unsurlarını feshederek Şam yönetimi altına geçmesinin yankıları sürüyor. İsrail medyası Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak Maariv gazetesi gelişmeye dair bir analiz yayınladı. Yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de son derece önemli bir başarı elde ettiği kaydedildi. YPG'nin silahlı unsurlarını dağıtarak Suriye ordusuna katılmayı kabul etmesinin İsrail açısından ciddi bir stratejik kayıp olduğuna dikkat çekildi. Haberde, bu hamlenin İsrail'e stratejik bir tokat niteliğinde olduğu vurgulandı.

DENGELERİ ETKİLEYECEK

Analizde ayrıca YPG'nin çözülmesi ve unsurlarının Suriye ordusuna katılması, Suriye'nin kuzeyindeki güç dengelerini de doğrudan etkileyecek bir gelişme olarak değerlendirildi. Tel Aviv bir yandan Suriye'deki gelişmelerin yarattığı endişeyle uğraşırken, diğer yandan İsrail ordusunun Gazze'den Lübnan'a, Batı Şeria'dan diğer cephelere kadar güçlerini yetiştirmekte zorlandığı vurgulandı. İsrailli bir kaynak da "Türkiye ile savaş olasılığının sıfır" olduğunu belirterek, Tel Aviv yönetiminin Ankara ve Şam ile gerilimi azaltmak istediğini kaydetti. ABD merkezli Al Monitor'a konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, "Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu unutmamalıyız.

Türkiye ile savaş olasılığı sıfır" ifadesini kullandı. MOSSAD Başkanı Roman Gofman'ın, Suriye ile geçici bir anlaşma konusunda görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Yedioth Ahronot'un haberinde, Mind Israel Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Udi Abental'in, Türkiye'nin İsrail'in düşmanı olmadığı görüşüne yer verildi. Öte yandan İsrail basını Türkiye'den konu hakkında yapılan tüm açıklamaları anbean takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca dün yapılan "Türkiye, Suriye'yi desteklemeye devam edecektir ve İsrail'in saldırganlığı yakından takip ediliyor" açıklaması YtNews haber sitesinde anında haberleştirdi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin zor zamanlarda sergilediği sarsılmaz desteğini överek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Şerif "Pakistan'ın yanında adeta çelikten bir duvar gibi durmuşlardır" dedi. Siret-i Nebi Konferansı'nda yaptığı konuşmada Türkiye ve Suudi Arabistan ile olan köklü ve stratejik kardeşlik ilişkilerine dikkat çeken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, salonda bulunan Türk ve Suudi diplomatları ayağa kaldırarak alkışlattı.

ÜÇ LİDERİ TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Tokayev ile görüşmesinde, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, Kagame ile görüşmesinde ise iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda müspet ilerlemeler kaydedildiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını ve Türkiye'nin sürece destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, Tshisekedi ile görüşmesinde ise iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki işbirliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, KDC'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediklerini, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceklerini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör