Eğitimde çocuğun fıtratını korumak önemli

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), 2026- 2027 Akademik Yıl Açılış Programı'nı "Değişen Dünyada, Kadim Değerlerle İnsanlık İdeali" temasıyla gerçekleştirdi. Yapay zekâ çağında eğitimin dönüşümü, insan yetiştirme anlayışı ve yeni dönemin eğitim vizyonunun ele alındığı programa eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın yanı sıra eğitim ve teknoloji dünyasından isimler katıldı. Programda konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, vakfın eğitim yolculuğunun 2011 yılında Çengelköy'de Montessori metodunu uygulayan küçük bir anaokuluyla başladığını anlattı. Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, çocukların fiziksel güvenliklerinin yanı sıra manevi dünyalarının da korunması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Maddi güvenliğin ötesinde manevi güvenliği de daha çok düşünmeye çalıştım. Asıl bizim belki de yapmaya çalıştığımızın bir manevi güvenlik şemsiyesi oluşturmak olduğunu düşündüm" dedi. Velilerin akademik başarı beklentilerine de değinen Erdoğan, okulların akademik hedefleri geri plana atmadığını ancak önceliklerinin çocuğun kimlik ve kişilik gelişimi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Kimlik inşasının, manevi terbiyenin, kişilik oluşumunun ve çocuğun mükemmel fıtratının korunmasının her şeyden önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.





YAPAY ZEKÂYA 'BİLİŞSEL TESLİMİYET' UYARISI

Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı ise yapay zekâ çağında teknolojinin öğretmenin yerini almaması, onun yükünü hafifleten bir araç olarak kullanılması gerektiğini söyledi. "Eğitim bilgi transferi değil, insan inşası sanatıdır" diyen Avcı, yapay zekânın en büyük risklerinden birini "düşünmeyi yapay zekâya devretmek", yani "bilişsel teslimiyet" olarak tanımladı. Avcı, "Yarın karşımıza çıkacak en gelişmiş yapay zekâdan daha kıymetli olan şey, o yapay zekâyı yönetecek vicdanlı bir gençliktir" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör