İHA'lar Yeşil Vatanı koruyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşü nem oranıyla orman yangını riskinin arttığını ve vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin ikazda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın riskine karşı dikkat edilmesi gerekilenleri şöyle sıraladı: "Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Bu çerçevede hazırlıklar da güncellendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün MEUS sistemi 72 saatlik tahmin verilerini kullanarak sıcaklık, nem ve rüzgarın yanı sıra yangın tehlikesinin belirlenmesini sağlıyor. Böylece meteorolojik koşulların yangın açısından oluşturduğu tehlike, önceden takip edilebiliyor. Öte yandan yangın riski arttığında OGM ekiplerinin konuşlanma ve devriye faaliyetleri riske ve bölgelere göre ayarlanıyor. Omanlar; İHA'lar, gözetleme kuleleri ve sahadaki devriye ekipleriyle 7 gün 24 saat takip ediliyor. Riskin yükseldiği bölgelerde konuşlanma ve devriye faaliyetlerinin artırılmasıyla olası yangınların en kısa sürede tespit edilerek büyümeden kontrol altına alınması hedefleniyor. OGM, 2026 hazırlıkları kapsamında 11 yeni konuşlanma noktası oluşturdu. Aynı zamanda takviye gerektiren orman yangınlarına daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla Bolu, Konya, Denizli, Balıkesir ve Manisa'da 5 toplanma merkezi kuruldu. Bu merkezlerde hazır bekleyen ekiplerin ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edilmesi planlanıyor.Orman teşkilatının risk değerlendirmesi yalnızca ekiplerin karadaki konumunu belirlemekle sınırlı kalmıyor. Riskli bölgede görev yapan İHA'ların uçuş planları da bir gün önceden yangın risk değerlendirmelerine göre hazırlanıyor. Bu planlamada uçuşların yangın riski yüksek alanlara ve zaman dilimlerine yoğunlaştırılıyor.
Haber Girişi