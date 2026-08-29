Kadın perspektifiyle terörsüz Türkiye

AKParti Kadın Kolları, 'Kadın Perspektifinden Terörsüz Türkiye Süreci" konulu çalıştaylarını eylül ayında Ahlat'tan başlatıyor. Çalıştayda, Türkiye'nin ortak geleceği kadınların perspektifinden ele alınacak. Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın koordinasyonunda düzenlenecek çalıştayların ilk adresi geçen hafta Malazgirt'in 955'inci yıldönümü nedeniyle görkemli kutlamalara sahne olan Ahlat olarak belirlendi. "Geçmişin ortak hafızasından Türkiye'nin ortak geleceğine" anlayışıyla düzenlenecek programda tarih, toplum, hukuk, aile ve kadın başlıkları bir bütün olarak değerlendirilecek.



ÜÇ SORU ÜZERİNDEN YOL HARİTASI

Çalıştayda üç temel soru üzerinden değerlendirme yapılacak. Terörün kadın, aile ve toplum üzerindeki etkileri ilk başlık olacak. İkinci başlıkta terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zemini ele alınacak. Üçüncü başlıkta ise kalıcı toplumsal barış için sosyal, kültürel ve yerel politika önerileri masaya yatırılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör