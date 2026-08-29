Kemal Batmaz’ın kızı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese yönelik dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonun İstanbul ayağında, Akıncı Üssü'nde yakalanan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı. Muğla'daki operasyonda ise Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. El konulan materyallerin tasnif ve inceleme işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Yakup Aykın'ın 2016 yılından bu yana yurtdışında olduğu, Sami Yılmaz'ın ise Temmuz 2026'da yurtdışına çıktığı tespit edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör