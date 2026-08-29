Melih Gökçek hakkında yurt dışı para transferi iddialarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.

Melih Gökçek hakkında yurt dışı para transferi iddialarına soruşturma
Kerim CENGİL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında gündeme getirilen iddialarla ilgili harekete geçti. Bazı basın ve yayın organlarında, Gökçek tarafından yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddialar yer aldı.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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