MSB: Coşkuyu birlikte yaşayalım
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, askeri müzelerin 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği bilgisini paylaştı. Aktürk, "Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün gurur ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin askerî tarihini, savaşlarını ve savunma mirasını anlatan müzelerden bazıları şöyle: İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Deniz Müzesi (İstanbul), Cumhuriyet Müzesi (Ankara), Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığ
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