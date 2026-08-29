Şanlı mücadelenin 104’üncü yılı büyük zafer coşkusu

Vatanın düşman işgalinden kurtuluşunun, milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günü 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yılı her sene olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. İstiklal Harbi'nin en sancılı günlerinde kahraman Türk ordusu ve Türk milleti ruh ve güç birliği ederek dillere destan olan bir zafer elde etti.

GÖSTERİ UÇUŞLARI

Mehmetçik ve millet, Atatürk'ün komutasında kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi neticesindeki zaferi, bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinin en önemli dönüm noktası olarak kenetlenerek kutluyor. Bu yıl, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Ankara'da geçit töreni yapılacak. Deniz Kuvvetleri tarafından 15 yüzer unsur ile İstanbul'da boğaz geçişi gerçekleştirilecek. 30 gemi ile 30 liman ziyareti yapılarak gemiler halkın ziyaretine açılacak. Kütahya'da Türk Yıldızları, İstanbul'da ise SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları gerçekleştirilecek.

KONSERLER VERİLECEK

30 Ağustos'ta Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığı'nca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığı'nca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığı'ndan müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığı'nca Ankara'da konser verilecek. Kutlamalar kapsamında geçen hafta içinde Kara Kuvvetleri Bando ile Mehteran Birlik Komutanlıkları Afyonkarahisar'da, 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Edirne'de, 1'inci Ordu Bölge Bando Komutanlığı İstanbul'da vatandaşlarla buluştu.

İLK ADRES ANITKABİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geleneksel olduğu üzere 30 Ağustos'ta Ankara'da olması bekleniyor. Buna göre, Zafer Bayramı dolayısıyla resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak. Erdoğan, devlet erkânı ile Anıtkabir'deki törene katılacak. Erdoğan, Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katılması öngörülen Erdoğan, bu programın ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos resepsiyonuna iştirak edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör