Şehit Sancaktar Anıtı’nın destan dolu hikâyesi
30 Ağustos Zaferi'nin simgelerinden biri haline gelen Dumlupınar'daki Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın ortaya çıkışının ardında, Türk askerinin sancağını canı pahasına koruduğunu gösteren kahramanlık dolu bir hikâye yatıyor. Bu kahramanlık hikâyesini anlatan Dumlupınar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu, "Gazi Mustafa Kemal Paşa, 31 Ağustos 1922 günü muharebe meydanını gezerken, şehitler arasında düşman topçu mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir sancaktar gördü. Aziz şehit toprağın üstünde katılaşmış kolu ile sancağı dimdik tutmaktaydı. Şehit olmuş can vermiş ama sancağı yere bırakmamıştı. Bu manzara karşısında duygulanan Başkomutan, savaş sonrasında yapılacak meçhul asker anıtı için sancaktarın sembol alınmasını emretti. 30 Ağustos 1924'te Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ile birlikte Zafertepe'ye geldi. Burada yaptığı konuşmada, "Hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ebedi hayatı burada taçlandı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada temelini attığımız Şehit Asker Abidesi, işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, fedakâr ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide, Türk vatanına göz dikenlere, Türk'ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, cesaretini, kudret ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır" dedi.
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