Tahliye vaadine 4 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tahliye edilmesini ve dosyasından beraat kararı çıkmasını sağlayabilecekleri vaadiyle kendisinden yüksek tutarda para talep edildiği belirlendi. Ersoy'un durumu vekili aracılığıyla Başsavcılığa bildirmesinin ardından başlatılan teknik takipte, şüphelilerle yapılan görüşmeler ses ve görüntü kaydına alındı.

Savcılık koordinesinde gerçekleştirilen buluşmada teklifin yinelendiğinin tespit edilmesi üzerine Av. Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma makamları, ceza infaz kurumlarına kadar ulaşarak tutuklu veya hükümlülere "tahliye sağlama", "dosyayı kapatma" ya da "beraat kararı çıkartma" vaadiyle para talep eden kişilere yönelik eylemlerin de mercek altına alındığını

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör