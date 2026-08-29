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  • Yeni Partili Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu gözaltında! Fuhuş ve Kara para aklama suçlaması

Yeni Partili Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu gözaltında! Fuhuş ve Kara para aklama suçlaması

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı. Tekinoğlu’nun ikametinde arama yapıldığı öğrenildi.

Yeni Partili Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu gözaltında! Fuhuş ve Kara para aklama suçlaması
Kerim CENGİL

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

ENGİNYURT'UN DANIŞMANI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Yeni Partili Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu gözaltında! Fuhuş ve Kara para aklama suçlaması

İKAMETİNDE ARAMA SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre, Tekinoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ikametinde de arama gerçekleştirildi. Arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

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#ANKARA #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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