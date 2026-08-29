Yeni Partili Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu gözaltında! Fuhuş ve Kara para aklama suçlaması

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

ENGİNYURT'UN DANIŞMANI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.