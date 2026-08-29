Yeni Partili Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu gözaltında! Fuhuş ve Kara para aklama suçlaması
Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı. Tekinoğlu’nun ikametinde arama yapıldığı öğrenildi.
Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
ENGİNYURT'UN DANIŞMANI GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.
İKAMETİNDE ARAMA SÜRÜYOR
Edinilen bilgilere göre, Tekinoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ikametinde de arama gerçekleştirildi. Arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.