10 bin genç TDV yurtlarında buluşacak
Türkiye genelinde 30 ilde, 36'sı kız ve 12'si erkek olmak üzere toplam 48 yurt binasıyla hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtları, yeni eğitim-öğretim yılında 10 bini aşkın üniversite öğrencisine barınma imkânı sunacak. 2026-2027 eğitim- öğretim yılı için öğrenci kayıtlarının başladığı TDV yurtlarında barınma hizmetinin yanı sıra öğrencilerin ilmi, fikri, manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yıl boyunca kurslar, kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler ve söyleşi programları düzenleniyor. Yurt Eğitim Komisyonlarına bağlı öğrenci toplulukları aracılığıyla da öğrencilerin farklı ilgi alanlarında çalışmalar yürütmesine imkân sağlanıyor. Kültür sanat, mesleki gelişim, sağlıklı yaşam, manevi ve sosyal gelişim, inovasyon ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilen atölye ve topluluk faaliyetleriyle öğrencilerin birlikte üretmeleri ve sorumluluk almaları teşvik ediliyor. 2026-2027 eğitimöğretim yılı için başvuru ve kayıt süreci çevrimiçi olarak yürütülüyor. TDV yurtları hakkında detaylı bilgiye ve başvuru sayfasına "www. tdvyurt.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
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