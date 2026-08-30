Artık anneler gözyaşı dökmesin
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün bir dizi program için bulunduğu Mardin'de düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Göktaş, şehitlerin kahramanlıklarını ve gazilerin vefakar duruşlarını asla unutmadıklarını belirterek, "Her daim, her gittiğimiz illerde, özellikle şehit ailelerimiz ve gazilerimizle buluşmaya gayret ediyoruz. Özellikle yürüttüğümüz çalışmaları ama aynı zamanda hassasiyetleri de ifade ettik. Çünkü biz bu süreç, Terörsüz Türkiye süreci sizlerle beraber inşa ettiğimiz bir süreç. Sizin olmadığınız bir süreç bizim için bir süreç değildir. Şehitlerimizin kahramanlıkları, gazilerimizin vefakar duruşları sayesinde buradayız. Bunu asla unutmadık, unutmayacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir anne, bir daha gözyaşı dökmesin. Hiçbir evlat babasız büyümesin istiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun ve tekrar benzer süreçlerin yaşanmaması için el birliğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz" dedi. Bakan Göktaş, konuşmasının sonunda şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
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