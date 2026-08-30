Bakan Gürlek'ten Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Girne açıklarında geminin alabora olması nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Bakan Gürlek’ten Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin açıklama
AA

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halinde olan yolcu gemisinin su alması sonucu alabora olduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kazanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarının koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmalarının, tüm imkan ve kabiliyetler seferber edilerek kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü yakından takip ediyoruz.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Kazada etkilenen vatandaşlarımıza, yolcularımıza, mürettebatımıza ve KKTC'deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, arama kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını ve kayıp vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AKIN GÜRLEK #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

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