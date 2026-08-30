Diyarbakır’da teröristlerin posterlerini asan 4 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında:

"Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği "Terörsüz Türkiye" sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Milli Birlik ve Kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecektir ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs, emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır.

"SÜRECİ KARARLILIKLA TAKİP EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz. Şimdi önümüzde kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, enerjimizi kalkınmaya, üretime ve milletimizin refahına yöneltecek yeni bir dönem var. Bu tarihi süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar herkese çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'nin istikameti huzur, birlik ve güçlü yarınlardır." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklama:

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada ise, ''Diyarbakır'da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadele kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bir kaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda bir kaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak, bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi 30 Ağustosta gözaltına alınmıştır. Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmeye yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyecek, halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir'' denildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör